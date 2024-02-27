Танки Leopard из «чудо-оружия» превратились в проблему после отправки в Киев

Считавшиеся «чудо-оружием» танки Leopard стали проблемными после того, как попали на Украину, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. ВСУ только за летнее контрнаступление потеряли более 20 немецких танков.

Киевский режим получил от западных партнеров около 230 Leopard I и Leopard II, из них 38 напрямую от Германии. Если весной ВСУ ждали немецкую бронетехнику как чудо-оружие, гарантирующее победу, то теперь эти танки стали «проблемными». Основная причина – неподготовленные техники, которые не умеют ремонтировать немецкую бронетехнику.

По данным издания, более 20 Leopard потеряны во время неудавшегося контрнаступления, восемь танков остались в Работино.

Летом 2023 года немецкий концерн Rheinmetall признал имиджевые потери из-за конфликта на Украине. Пользовавшиеся хорошим спросом танки Leopard 2 не смогли проявить себя на поле боя, а концерн лишился статуса создателя «чудо-оружия» и нескольких крупных заказов.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 180 единиц военной техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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