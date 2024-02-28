Российские войска улучшили положение сразу на четырех направлениях СВО

Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в зоне спецоперации, улучшили тактическое положение на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении. Об этом информирует Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Ранее сообщалось, что российская армия на Авдеевском направлении освободила поселок Петровское и заняла более выгодные рубежи.

Также, по данным ведомства, ВС России в течение суток уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов украинской армии, склад хранения и изготовления беспилотников, а также поразили живую силу и военную технику в 131 районе. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Силы ПВО сбили 99 украинских беспилотников Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

За прошедшие сутки российские войска отразили 22 атаки противника на Купянском, Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях. Нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка, Урожайное и Старомайорское в ДНР. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области.

Суммарные суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили до 695 военнослужащих. Кроме того, противник лишился семи танков, восьми БМП, в том числе двух американских боевых машин пехоты Bradley, бронетранспортера М113 производства США, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», противотанковой пушки «Рапира» и 18 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, САУ Caezar производства Франции, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», восемь орудий Д-20, шесть гаубиц Д-30 и склад боеприпасов ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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