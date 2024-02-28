Армия России освободила поселок Петровское под Авдеевкой

Российские войска взяли под контроль поселок Петровское под Авдеевкой, который Украина ранее переименовала в Степовое. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи», – говорится в сообщении.

Бойцы ВС России за минувшие сутки отразили на данном направлении 11 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское в ДНР.

По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 производства США и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская армия за последнюю неделю освободила три населенных пункта в ДНР – Победа, Ласточкино и Северное.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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