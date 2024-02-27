ВС РФ освободили Северное у Авдеевки и сбили Су-25 ВСУ под Николаевом

Российские войска в течение прошедших суток заняли более выгодные позиции на Авдеевском и Купянском направлениях в зоне спецоперации, а также улучшили положение на Донецком направлении по переднему краю. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

В ведомстве также заявили, что на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Северное, о чем ранее сегодня рассказал министр обороны Сергей Шойгу, и отбито девять контратак ВСУ.

По информации Минобороны, всего за минувшие сутки ВС России отразили 24 атаки штурмовых групп противника на всех направлениях спецоперации. Общие потери ВСУ составили до 1 105 военнослужащих и 45 единиц бронетехники, артиллерии и автомобилей.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112-ти районах», – говорится в сообщении.

Вместе с тем силы противоздушной обороны сбили в районе населенного пункта Михайловка Николаевской области украинский штурмовик Су-25. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что Минобороны подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне СВО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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