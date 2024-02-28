В ФРГ признали, что на Украине уже есть военные западных стран

Некоторое число западных военных уже находится на Украине, но только для настройки высокотехнологичного оружия. Вероятность полномасштабной военной акции Запада против России маловероятна, пишет Bild.

«На Украине находится небольшое число западных военных, состоящих на действительной военной службе. Они помогают с настройкой программного обеспечения западного высокотехнологичного оружия, такого как средства ПВО и крылатые ракеты», – говорится в статье.

Издание отметило низкую вероятность того, что западные страны пойдут на полномасштабную военную операцию в поддержку киевского режима.

Президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что западные лидеры обсуждают введение войск на Украину для участия в конфликте против России. Польша и Прибалтика отказались отправлять своих военных для помощи киевскому режиму. В Белом доме также отрицали подготовку к переброске американских солдат на Украину.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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