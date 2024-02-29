Армия России улучшила позиции на четырех направлениях в зоне СВО

ВС РФ за прошедшие сутки заняли более выгодные позиции на четырех направлениях в зоне спецоперации. При этом российские военные отбили четыре контратаки ВСУ и пресекли высадку украинских диверсантов в районе Тендровской косы. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Подразделениям «Западной», «Южной» и группировки войск «Центр» удалось улучшить тактическое положение и занять более выгодные рубежи и позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях.

«В районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», – сообщили в оборонном ведомстве.

На Херсонском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. «В результате скоротечного боя четыре с десантом лодки были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении, – отметили в МО. – Потери противника составили до 25-ти украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен».

В общей сложности за сутки киевский режим потерял до 1300 боевиков и наемников убитыми и ранеными, десять танков, два БТР, две БМП, шесть броневиков, 32 автомобиля, гаубицу Д-20, самоходку «Гвоздика» и станцию РЭБ «Буковель-AD». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: РСЗО «Ураган», две САУ «Krab», четыре орудия Д-20, а также шесть гаубиц Д-30, М198, самоходки «Акация» и «Гвоздика», две САУ «Мста-Б».

Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», пункты управления механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126-ти районах.

Система ПВО перехватила девять снарядов HIMARS, две авиабомбы JDAM и 93 украинских дрона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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