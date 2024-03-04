ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для удержания линии обороны

Украинские войска подтянули резервные подразделения к селу Бердычи под Авдеевкой для удержания линии обороны. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений. «Пытаются удержать линию обороны», – сказал Кимаковский, добавив, что противник несет большие потери на этом участке фронта.

Накануне Минобороны России сообщало, что российские войска на Авдеевском направлении за сутки отбили 11 контратак украинской армии около Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычи и отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Новгородское. В целом, по данным ведомства, российские подразделения под Авдеевкой улучшили положение по переднему краю.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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