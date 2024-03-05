Ермак отчитался перед советником Байдена о ситуации на фронте и действиях ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как сообщил Ермак в своем телеграм-канале, в ходе разговора обсуждалась текущая ситуация на поле боя и действия военнослужащих ВСУ. Он обратил внимание на «чрезвычайно острую» потребность Киева в усилении системы украинской ПВО.

По словам главы офиса Зеленского, Салливан заверил его, что администрация президента США продолжает диалог с конгрессменами обеих партий о выделении помощи Украине.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Палата представителей Конгресса США может рассмотреть пакет помощи Украине в конце марта – начале апреля.

Напомним, 4 марта министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложили главе Пентагона Ллойду Остину, министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу и командующему британских Вооруженных сил адмиралу Энтони Радакину о текущей ситуации на фронте и обсудили вопросы снабжения ВСУ боеприпасами.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube