Ермак отчитался перед советником Байдена о ситуации на фронте и действиях ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Как сообщил Ермак в своем телеграм-канале, в ходе разговора обсуждалась текущая ситуация на поле боя и действия военнослужащих ВСУ. Он обратил внимание на «чрезвычайно острую» потребность Киева в усилении системы украинской ПВО.
По словам главы офиса Зеленского, Салливан заверил его, что администрация президента США продолжает диалог с конгрессменами обеих партий о выделении помощи Украине.
Накануне телеканал CNN сообщил, что Палата представителей Конгресса США может рассмотреть пакет помощи Украине в конце марта – начале апреля.
Напомним, 4 марта министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложили главе Пентагона Ллойду Остину, министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу и командующему британских Вооруженных сил адмиралу Энтони Радакину о текущей ситуации на фронте и обсудили вопросы снабжения ВСУ боеприпасами.
Киев, Наталья Петрова
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