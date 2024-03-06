В танковой дуэли под Авдеевкой уничтожен очередной «Абрамс»

Российские военные уничтожили еще один танк «Абрамс» ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

По информации ведомства, американская боевая машина была выведена из строя экипажем танка Т-72Б3 с первого выстрела. «Противник потерял <…> два танка, один из них Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в течение суток подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ у Новопокровского, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР и отразили 12 атак и контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное.

Помимо танков, ВСУ лишились под Авдеевкой до 460 боевиков, самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса «Бук», четырех БМП, двух боевых бронемашин и пяти автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица «Мста-Б», две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинское командование перебросило под Авдеевку не менее пяти танков «Абрамс», три из которых уже уничтожены.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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