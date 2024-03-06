ВС РФ нанесли удары по двум украинским аэродромам: уничтожены авиатехника и боеприпасы

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по украинским аэродромам Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, уничтожив авиатехнику, боеприпасы и топливо. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области», – сказано в сообщении.

Кроме того, российские военные разбили склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк» и уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах.

Силы ПВО за сутки сбили девять реактивных снарядов HIMARS, французскую управляемую авиабомбу AASM «Hammer», а также уничтожили 235 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Также сообщается, что ВС России улучшили тактическое положение на Купянском и Южно-Донецком направлениях, а на Донецком и Авдеевском направлениям – заняли более выгодные рубежи и позиции.

Суточные потери ВСУ на всех направлениях зоны СВО составили до 1125 боевиков и 60 единиц бронетехники, орудий артиллерии и автомобилей.

На Купянском направлении противник лишился до 165 боевиков, танка и трех автомобилей у Новоселовки, Серебрянки в ДНР и Свердловки в ЛНР. Российские бойцы успешно отбили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица М198 производства США.

На Донецком направлении отражены две контратаки противника у Новомихайловки и Победы в ДНР и нанесено поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня в ДНР. Противник потерял до 260 боевиков, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронемашины, 14 автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Также разгромлены три склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении российские военные уничтожили еще один американский танк «Абрамс». Как отметили в Минобороны, боевая машина была разбита экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела. В общей сложности за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 460 боевиков, два танка, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре БМП, две боевые бронемашины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Мирное и Угледар в ДНР. ВСУ лишились до 210 боевиков, двух танков, трех автомобилей, пусковой установки ЗРК «Стрела-10», а также склада боеприпасов.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по силам ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Токаревка, Садовое Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области. Потери противника составили до 30 боевиков и два автомобиля.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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