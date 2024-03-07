США передали Украине устаревшие модели Abrams, заявил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен. Он допустил, что с танков для ВСУ сняли все оборудование, которое могло раскрыть секреты американской военной техники россиянам в случае захвата.

По словам Расмуссена, Пентагон отправил киевскому режиму танки модели М1А1. Это машины старого образца, которые уже не сходят с конвейера. К тому же, в руки украинцам танки попали основательно не дооборудованными.

«Являются ли они новыми, сошедшими с конвейера? Абсолютно нет. Это старые танки. Уверен, они убрали определенное оборудование, которое считается секретным и представляет угрозу безопасности, если случайно попадет в руки России», – пояснил эксперт «Известиям».

Расмуссен добавил, что обслуживать Abrams на Украине проблематично, даже для установки обновлений в систему нужно время.

Накануне в танковой дуэли на Авдеевском направлении был уничтожен очередной танк американского производства. Всего за две недели ВСУ под Авдеевкой потеряли 5% лучшей бронетехники производства США.

Летом 2023 года немецкий концерн Rheinmetall признал имиджевые потери из-за конфликта на Украине. Пользовавшиеся хорошим спросом танки Leopard 2 не смогли проявить себя на поле боя, и у компании сорвались несколько сделок.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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