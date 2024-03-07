В Киеве признали участие наемников из 50 стран в борьбе с Россией

Наемники из 50 стран сражаются на стороне Минобороны Украины против российских бойцов, признало украинское Главное управление разведки. Ведомство рассказало о составе так называемого международного легиона в годовщину его создания.

«Легион объединил добровольцев из более 50 стран мира, которые пришли на помощь украинцам. В его рядах опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений», – говорится в сообщении.

По данным ГУР, против ВС РФ сражаются профессиональные военные из Африки, Южной Америки, Азии, Европы, в том числе Великобритании, Дании, США.

Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Обвинения заочно предъявлены гражданам Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Румынии, ФРГ, США, Великобритании.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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