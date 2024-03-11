Российские военные за сутки отразили 17 атак противника в зоне спецоперации и улучшили свои позиции на трех направлениях. ВСУ потеряли более 800 военнослужащих, десятки единиц боевой техники, 95 беспилотников, а также семь пунктов управления БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери киевский режим понес на Авдеевском направлении, где подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии. В районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое в ДНР были отбили 11 контратак штурмовых групп.

«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей, – говорится в сообщении. – В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30».

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две БМП и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: РСЗО «Vampire», две самоходки «Caesar», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М101.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и отразили одну атаку в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР. ВСУ потеряли до 180 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, три САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника. Киевский режим лишился более 140 военнослужащих, восьми пикапов и буксируемого орудия М119.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили одну атаку в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

Кроме того, за сутки уничтожены шесть складов боеприпасов и топлива ВСУ, семь пунктов управления дронами и два пункта временной дислокации иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

Средства ПВО перехватили 10 реактивных снарядов HIMARS и сбили 95 украинских БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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