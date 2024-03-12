ВСУ наращивают группировку рядом с российской границей

Украинское командование сосредотачивает группировку сил в городе Волчанске Харьковской области, который расположен неподалеку от российской границы. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

«На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населенном пункте Волчанск, который находится в порядка 10 км от населенного пункта Щебекино Белгородской области», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил эксперт, ВСУ наращивают вооружение и военную технику, а также личный состав. «Анализ войск говорит о том, что украинские подразделения могут участвовать, как в наступательных, так и оборонительных действиях», – указал Марочко.

По словам эксперта, российские войска регулярно наносят удары по выявленным целям, а противник, пытаясь снизить потери, активно используют гражданскую инфраструктуру. Так, ВСУ занимают дома мирных жителей и размещают технику и вооружение во дворах, на приусадебных участках, а также в ангарах и помещениях агропромышленных предприятий.

Накануне сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации элитных украинских формирований в Харьковской области. В результате ВСУ понесли «колоссальные потери», отметил источник ТАСС в силовых структурах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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