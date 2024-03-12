К лету: в США назвали точку невозврата для Украины

Военные усилия Киева войдут в пике летом 2024 года, если Украина вместе с союзниками не смогут выправить ситуацию. После начала лета поражение киевского режима станет неизбежным, даже если потом союзники договорятся о помощи, пишет Foreign Affairs.

«Без увеличения военной помощи Запада и серьезных изменений в стратегии Киева боевое положение Украины продолжат ухудшаться, пока не достигнет переломного момента, вероятно, к лету этого года. Время уходит», – говорится в статье.

Авторы посоветовали западным политикам отказаться от иллюзий, потому что Армия России вовсе не сломлена и не истощена, а весьма опасная и уверенно движется вперед. Та же ситуация с ресурсами: Россия закупила 1-3 млн снарядов у союзников и планирует еще два миллиона произвести сама. Военное производство на Украине сильно отстало, США и ЕС совместно планируют произвести 2,6 млн боеприпасов, но не все они пойдут на нужды Украины. Еще 800 тыс. артиллерийских снарядов от третьих стран пообещала Чехия, но поставки не будут сиюминутными.

«Украинские потребности в боеприпасах и живой силе остаются, и подразделения ВСУ будут истощатся. Это увеличит шансы для прорыва России. Пришло время для срочных действий. Долгосрочные слабости российской армии не будут иметь значения, если Украине не будет оказана поддержка в этом году», – предупредили авторы.

Они уверены, что Киеву придется усилить непопулярные меры по мобилизации населения, чтобы обеспечить живую силу, пока Запад решает вопросы вооружений. ВСУ нужно построить множество качественных укреплений, чтобы не терять боевиков и технику, не дать ВС РФ «окончательно сломать» линию обороны.

Старший сенатор США Рон Джонсон призвал коллег и руководство страны признать реальность: Россия не проиграет на Украине. Вместо того отправки 60 млрд долларов на поддержание тупика, их нужно направить на то, чтобы усадить Москву за стол переговоров.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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