Армия России наносит удары по возводимой ВСУ новой линии обороны под Запорожьем

Российские войска превентивно уничтожают новую линию обороны ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, противник возводит несколько линий обороны на оккупированной им части Запорожья на глубине от 3 до 20 км от линии фронта.

«На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Как уточнил общественник, российские военные в основном наносят удары по первой линии обороны, которую ВСУ возводят вдоль линии боевого соприкосновения.

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в Запорожской области, продвинувшись на ореховском направлении на 1 км от населенного пункта Вербовое к селу Работино. По его словам, в самом Работино продолжаются тяжелые бои, противник массово применяют беспилотники для разведки и нанесения ударов FPV-дронами.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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