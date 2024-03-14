«Влияние минимально»: в США усомнились в пользе $300 млн для Украины

Влияние нового пакета помощи для Украины на 300 млн долларов на положение ВСУ будет минимально, заявили американские аналитики. Денег хватит на несколько недель, но они не изменят общую картину на линии соприкосновения, пишет The New York Times.

Издание подчеркнуло, что «Москва сейчас имеет преимущество» на линии соприкосновения, и потребуются значительные усилия, чтобы это изменить. «военные аналитики подсчитали, что Киеву нужно около 90 тыс. снарядов в месяц, чтобы поддерживать свои позиции в обороне, а для крупного наступления порядка 250 тыс. Новый пакет помощи не сможет исправить ситуацию.

«Военная помощь в 300 млн долларов меркнет по сравнению с предыдущими пакетами, отправленными США. Эти боеприпасы позволят украинским орудиям стрелять только в короткий период. Влияние нового пакета будет минимальным», – говорится в статье.

Аналитик из Королевского института объединенных сил в Лондоне Джек Уотлинг подсчитал, что Украина не может выпускать более 60 тыс. боеприпасов в месяц. ВСУ приходится экономить снаряды, что затрудняет сдерживание российских сил.

Законопроект о выделении помощи иностранным государства, включая Украину, застрял в палате представителей Конгресса США. Старший сенатор США Рон Джонсон призвал коллег признать невозможность поражения России в конфликт на Украине. Вместо отправки денег на «разжигание кровавого тупика» он предложил потратить средства на то, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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