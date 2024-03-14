Минобороны: 195 украинских боевиков уничтожены при попытке прорваться в Белгородскую область

Российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ прорваться на приграничную территорию РФ в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По украинским военным ударили авиация и артиллерия. В результате уничтожено до 195 боевиков, пять танков, четыре боевые бронемашины, а также три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.

Ранее телеграм-каналы и военкоры сообщили о том, что украинские ДРГ с бронетехникой пытаются прорваться в Белгородскую область в районе села Сподарюшино, на границе идут бои.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об очередной попытке прорыва украинских диверсантов на территорию России в районе поселка Теткино. По его словам, атака была отбита.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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