Пограничники и военные не дали украинским диверсантам прорваться в Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новой попытке украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию России у поселка Теткино Глушковского района. По его словам, очередная попытка прорыва государственной границы РФ сорвана пограничниками и бойцами ВС РФ.

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в реальном бою у противника ничего не выходит, «а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас». Старовойт призвал жителей области игнорировать угрозы и вбросы ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) и не распространять непроверенную информацию.

Ранее сегодня курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино и села село Пригородняя Слободка Рыльского района со стороны Украины. По его словам, обошлось без пострадавших. В Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры, уточнил глава региона. В настоящее время пожар потушен.

Телеграм-каналы и военкоры также сообщают о том, что украинские ДРГ с бронетехникой пытаются прорваться в Белгородскую область в районе сел Сподарюшино и Козинки – военные отражают атаки диверсантов. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока не комментировал эту информацию.

Напомним, Минобороны и ФСБ утром 12 марта пресекли попытки прорыва украинских ДРГ на территорию Белгородской и Курской областей. В ходе боевых действий российские военные и пограничники уничтожили 234 украинских боевика, семь танков, три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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