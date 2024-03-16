Армия России пресекла новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Подразделения российской армии предотвратили очередную попытку прорыва украинских диверсионных групп в Белгородскую область. Диверсанты пытались проникнуть на российскую территорию со стороны Сумской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области», – говорится в сообщении.

Российские военные нанесли поражение живой силе и техники ВСУ в приграничных Белгородской и Курской областям районах Украины. Удары наносились авиацией и артиллерией.

В итоге противник потерял до 30 боевиков, три танка, две боевые бронемашины, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и боевую машину РСЗО «Град».

Накануне подразделения ВСУ также пытались прорвать российскую границу в Белгородской области. Прибывших на двух вертолетах Ми-8 диверсантов накрыли огнем артиллерии, а пути отхода отрезали минным полем. Потери противника составили более 50 боевиков, сообщало Минобороны РФ.

Напомним, что за предшествующие трое суток – с 12 по 14 марта, ВСУ в ходе попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, по информации российского военного ведомства, потеряли более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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