Российские военные сбили в Сумской области Украины вертолет Ми-8 ВСУ, который летел в направлении населенного пункта Козинка Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Вертолет уничтожили подразделения группировки войск прикрытия государственной границы России. Удар по украинскому Ми-8 был нанесен расчетами ПЗРК «Верба». Вертолет в итоге сбили в районе украинского населенного пункта Лукашовка.

Напомним, ранее сегодня Минобороны сообщило об очередной неудачной попытке украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Козинка. По данным ведомства, все атаки были успешно отражены. В результате ударов авиации, БПЛА и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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