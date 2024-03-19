ВС РФ разгромили базу наемников, готовивших атаки на Белгородскую область

Российские артиллеристы уничтожили в районе города Волчанска Харьковской области базу наемников, которых украинские спецслужбы готовили для осуществления террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, в районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань Харьковской области выявлены и поражены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков.

Марочко также сообщил, что между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка под Купянском уничтожена колонна, осуществляющая перевозку военных грузов.

Накануне Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки прорыва украинских диверсионных групп в Белгородскую область. Диверсанты пытались вторгнуться на российскую территорию в районе села Козинка Белгородской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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