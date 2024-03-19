ВС РФ нанесли удары по украинским ДРГ в приграничных с Россией районах

Российская армия уничтожила украинские диверсионные группы, обнаруженные в лесу, расположенном в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщило Минобороны России.
«Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области», – заявили в военном ведомстве.
Отмечается, что скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены высокоточным упреждающим ударом.
Также российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в населенном пункте Рыжевка Сумской области, недалеко от границы Курской области с Украиной. По информации Минобороны, летчики ударили по противнику авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Позднее российское военное ведомство в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции сообщило об ударах авиации и артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области.
«Российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию», – сказано в сообщении. В результате украинские силы потеряли до 40 боевиков, две БМП и три автомобиля.
Накануне Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки прорыва украинских диверсионных групп в Белгородскую область. Диверсанты безуспешно пытались проникнуть на российскую территорию в районе села Козинка Белгородской области.
Москва, Наталья Петрова
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