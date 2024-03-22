Харьков полностью обесточен после ракетных ударов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об энергетическом кризисе в городе после ракетных ударов. По его словам, по объектам энергетики было выпущено больше 20 боеприпасов, в результате чего Харьков оказался обесточен.
Терехов уточнил, что повреждения «слишком серьезные», и назвал атаку самой масштабной с начала боевых действий. В городе с перебоями работает водо- и теплоснабжение, отключены электротранспорт и светофоры.
По данным «Укрэнерго», аварийные отключения электроэнергии применяются в семи регионах Украины – самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Ранее сегодня сообщалось о мощных взрывах на Днепровской ГЭС, в результате чего в Днепропетровской области ввели экстренные отключения света.
По уточненным данным, которые приводят украинские СМИ, в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, повреждения очень значительные – объект выведен из строя.
Сообщается, что по всей Украине повреждены более 150 объектов.
Харьков, Елена Володина
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