Воздушно-космические силы России атаковали предприятия по изготовлению и ремонту вооружений на территории Украины. В результате удара также была уничтожена техника, переданная киевскому режиму военным блоком НАТО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и дронами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. «Все цели удара достигнуты», – говорится в сообщении.

На Белгородском направлении российские войска продолжают выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ на границе с Украиной. У сел Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 боевиков, боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» и «Mars».

На Донецком и Авдеевском направлениях армия России отбила десять контратак противника и заняла более выгодные рубежи и позиции. Общие потери ВСУ составили 660 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113, гаубица М119, орудие Д-30, пять броневиков, 12 автомобилей и полевой склад боеприпасов. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30», – добавили в МО.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили три контратаки штурмовых групп. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артсистему М777, гаубицу «Мста-Б» и две самоходки «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Херсонском направлениях подразделения группировок войск «Восток» и «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника, уничтожив до 190 боевиков, два броневика, восемь автомобилей, самоходку «Krab», противотанковую пушку «Рапира». Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129-ти районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских дрона, сбито 11 крылатых ракет «Storm Shadow», три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 снаряда HIMARS и «Vampire».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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