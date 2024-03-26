Армия России за сутки уничтожила более 800 боевиков и наемников ВСУ

За минувшие сутки российские войска отбили шесть контратак ВСУ и улучшили положение по переднему краю на четырех направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, ВС РФ применили оружие большой дальности и беспилотники для удара по различным военным объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под удар высокоточного оружия большой дальности морского и наземного базирования попали центры принятия решения, объекты СБУ, предприятия ВПК и места дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников. «Все объекты поражены. Цели удара достигнуты», – говорится в сообщении.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. ВСУ лишились свыше 425 военнослужащих, двух боевых бронированных машин и семи автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также гаубица М777.

На Авдеевском направлении отражены четыре контратаки штурмовых групп. Противник потерял до 280 солдат, два танка, два броневика и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, самоходка AS-90, гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

«На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два автомобиля», – добавили в МО.

Две контратаки подразделения группировки войск «Восток» отразили на Южно-Донецком направлении. Здесь ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70, САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении улучшено положение по переднему краю, а также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Работино и Новоселовка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 131 украинский БПЛА, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 снарядов HIMARS и «Vampire».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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