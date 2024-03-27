ВС РФ отбили 12 контратак и уничтожили более 500 боевиков ВСУ

Российская армия за сутки отбила 12 контратак ВСУ, уничтожив 595 боевиков и наемников. При этом подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю на трех направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Девять контратак штурмовых групп были отражены на Авдеевском направлении. Здесь же противник понес наибольшие потери, а российские войска заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли 255 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», гаубица М777, а также САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и отразили три контратаки. Потери противника составили до 60 боевиков, два БТР, три пикапа, САУ «Krab» и «Гвоздика».

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск вышли на более выгодные позиции на Донецком направлении. Киевский режим потерял до 220 военнослужащих, два танка, две БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходка М109 «Paladin», гаубица М198, САУ «PzH 2000», «Гвоздика», гаубица Д-30, две станции РЭБ: «Нота» и «Анклав-Н», а также склад артиллерийских боеприпасов.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы М777 и М198, два орудия Д-20, самоходная пушка «Гиацинт-С», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции РЭБ «Анклав-Н».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники возле поселка Работино Запорожской области и Осокоровки Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Vampire»», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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