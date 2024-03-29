На Украине заявили о массированной атаке на энергообъекты: повреждены ГЭС и ТЭС

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил об очередной массированной атаке российских вооруженных сил по энергетике страны. По его словам, удары были нанесены по энергообъектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

«Целью атаки дронами и ракетами были объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий», – написал министр на своей странице в соцсети.

В свою очередь, компания «Укрэнерго» сообщила, что после после массированной комбинированной атаки повреждены тепло- и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. Отмечается, что в Днепропетровской области введены аварийные отключения электричества, а в Харьковской области действуют графики почасовых отключений. В некоторых районах Днепра (бывший Днепропетровск) отсутствует водоснабжение, пишут местные паблики.

Украинская энергокомпания «ДТЭК» заявила, что оборудование трех теплоэлектростанций получили серьезные повреждения в результате ночных ударов, каких именно – не уточняется. Специалисты начали работы по устранению повреждений, сообщила пресс-служба энергохолдинга.

Ранее власти Днепропетровской области заявили о повреждении энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. Также, по данным властей, поврежден объект энергетической инфраструктуры в Черкасской области Украины. Подробности не приводятся.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Черкасской областях Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Ранним утром на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Минобороны РФ в последнее время регулярно сообщает о массированных ударах по военным и энергетическим объектам Украины. На прошлой неделе оборонное ведомство отчитывалось об ударах по объектам критической инфраструктуры Украины 22 и 24 марта. Отмечалось, что все цели ударов были достигнуты.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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