Минобороны РФ заявило об ударе «Кинжалами» по объектам энергетики и ПВО Украины

Вооруженные силы России в ночь на пятницу, 29 марта, нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Ранее украинские власти сообщили о повреждении объектов энергосистемы в ряде регионов в результате ночной комбинированной атаки ВС России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что попадания по объектам энергетики зафиксированы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения. По информации компании «Укрэнерго», повреждения получили тепло- и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины. Серьезно повреждено оборудование трех теплоэлектростанций, уточнил энергохолдинг «ДТЭК», но каких именно – не раскрыл.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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