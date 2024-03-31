Под ударом высоковольтные подстанции: украинцев призывают экономить электроэнергию

Целью ночного ракетного удара были высоковольтные подстанции на юге Украины. Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Из-за повреждений оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться», – предупредили в компании.
В то же время продолжают действовать ограничения в Харьковской области и Кривом Роге. Возможны дополнительные отключения из-за роста потребления, уточнили в «Укрэнерго» и призвали экономить электроэнергию.
Ранее сообщалось о взрывах в Одесской и Львовской областях, которые прогремели минувшей ночью.
Минобороны РФ в последнее время регулярно сообщает о массированных ударах по военным и энергетическим объектам Украины, один из самых мощных был нанесен на прошлой неделе по Днепровской ГЭС.
Киев, Елена Володина
© 2024, РИА «Новый День»