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Воскресенье, 31 марта 2024, 13:34 мск

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Под ударом высоковольтные подстанции: украинцев призывают экономить электроэнергию

Целью ночного ракетного удара были высоковольтные подстанции на юге Украины. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Из-за повреждений оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться», – предупредили в компании.

В то же время продолжают действовать ограничения в Харьковской области и Кривом Роге. Возможны дополнительные отключения из-за роста потребления, уточнили в «Укрэнерго» и призвали экономить электроэнергию.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской и Львовской областях, которые прогремели минувшей ночью.

Минобороны РФ в последнее время регулярно сообщает о массированных ударах по военным и энергетическим объектам Украины, один из самых мощных был нанесен на прошлой неделе по Днепровской ГЭС.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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