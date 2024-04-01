ВС РФ нанесли авиаудар по командованию украинской разведки в Харькове

Российские войска ночью нанесли мощные удары по объектам Главного управления разведки Минобороны Украины в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

«По последним данным, целью удара были пункты дислокации личного состава и командования Главного управления разведки», – говорится в публикации.

Факт ударов по целям в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов. По его словам, прилет был зафиксирован возле жилой застройки в центральной части города, идет разбор завалов.

По утверждению украинской стороны, российская авиация в очередной раз применила авиабомбы с универсальными модулями планирования.

Помимо объектов в Харькове под удары ВС России попали объекты ВСУ в Казачьей Лопани, расположенной неподалеку от российской границы, и в поселке Боровая Изюмского района, где находится прифронтовой штаб противника.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области двумя ракетами ОТРК «Искандер». Место дислокации личного состава и военной техники противника в лесном массиве было выявлено расчетом БпЛА группировки войск «Запад», после чего был нанесен ракетный удар.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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