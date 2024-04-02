ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и ещё один цех по производству беспилотников на Украине

За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил РФ уничтожены склад авиационных средств поражения и цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, удары нанесены также по скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152-х районах. Всего потери противника составили более 750 военнослужащих.

Как следует из данных оборонного ведомства, самые ожесточенные бои идут на фронтах в Донецкой народной республике, в частности, на Авдеевском направлении, где ВСУ потеряли свыше 300 боевиков. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп около Новгородского, Тоненького, Первомайского, Ленинского и Бердычей. Уничтожен танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30.

На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и уничтожили более 250-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, два 105 мм орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На остальных направлениях СВО потери противника составили до 200 боевиков. На Купянском направлении было отражено две атаки ВСУ и уничтожен полевой склад боеприпасов, помимо бронетехники и артиллерийских систем.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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