Российские войска выровняли линию фронта на одном из направлений СВО

Российские войска выровняли линию фронта на Сватовско-Кременском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, военные РФ в ходе активных боевых действий улучшили положение по переднему краю в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское. Эксперт добавил, что на нескольких участках фронта российские силы выровняли линию боевого соприкосновения, подтянув фланги.

Как отметил Марочко, попытки противника противодействовать продвижению российских войск провалились, ВСУ в итоге потеряли две долговременные огневые точки.

Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отбили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Терны, а также уничтожили полевой склад боеприпасов противника. ВСУ лишились до 20 военнослужащих, трех автомобилей, двух гаубиц, САУ «Гвоздика» и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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