В Киеве заявили о критическом состоянии системы ПВО

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в среду, 3 апреля, заявил о критическом состоянии системы противовоздушной обороны (ПВО), что вызывает серьезную обеспокоенность, – сообщают украинские СМИ.

В интервью на одном из YouTube-каналов Кривонос сказал: «Российские военные накопили достаточно ресурсов для нанесения мощных ударов по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территориях. Наша ПВО не в состоянии противостоять такому натиску и нуждается в значительном усилении. Ситуация с противовоздушной обороной является критической и вызывает серьезную обеспокоенность всех, кто в настоящее время находится на территории Украины».

«Насколько у нас еще хватит ресурсов, вопрос достаточно специфический. Ясно одно – мы недостаточно уделили внимания развертыванию более мощной системы ПВО», – добавил отставной украинский генерал.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube