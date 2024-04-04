ВС РФ уничтожили подкрепление ВСУ, переброшенное под Часов Яр

ВСУ продолжают нести большие потери на Донецком направлении. Российские войска уничтожили большое количество украинских боевиков, которые были переброшены для усиления позиций противника у города Часов Яр. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

«Благодаря своевременно выявленным целям в районах населенных пунктов Веролюбовка, Константиновка и Новодмитровка уничтожено большое количество вооружений, военной техники и личного состава ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.), которые были присланы для усиления рубежей вокруг Часов Яра», – написал военный эксперт в своем телеграм-канале.

Марочко отметил, что уничтожение украинских военных на этом участке позволило российским войскам улучшить тактическое положение.

Эксперт также сообщил, что украинское командование превратило Часов Яр в сплошной укрепрайон. По его словам, в центре города «не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях».

В подвалах административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали, сообщил Марочко, отметив, что в спальных районах размещены артиллерийские и зенитные системы. При этом, указал эксперт, в городе еще остаются мирные жители.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что несколько стратегически важных укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль российской армии, а под огневым контролем ВС РФ находится большая часть путей снабжения украинской группировки на этом участке фронта. Он добавил, что в скором времени Часов Яр, являющийся одним из важнейших хабов для украинских войск на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР, потеряет стратегическое значение для украинской группировки.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что в настоящее время «самая сложная ситуация» сложилась для ВСУ в районе Часова Яра. Отставной офицер ВСУ Игорь Лапин предсказал Часову Яр судьбу Авдеевки и Артемовска.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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