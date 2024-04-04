Российские военные сбили украинский Су-27 и уничтожили базу наемников ВСУ

Российские войска продолжают продвигаться практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО. В течение суток украинские силы потеряли в общей сложности до 910 боевиков. Российские подразделения разгромили пункт временной дислокации иностранных наемников и склад боеприпасов ВСУ, а также сбили вражеский истребитель Су-27.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ под Розовкой, Райгородком, Жовтневым в ЛНР и Тернами в ДНР. Потери противника составили до 125 военнослужащих и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и разбили силы трех бригад ВСУ и теробороны у Клещеевки, Курдюмовкии Красногоровки в ДНР. Противник лишился до 340 боевиков, танка и восьми автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы разбиты две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм САУ «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов.

На Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орловки, Бердычей и Тоненького в ДНР, уничтожив до 305 украинских боевиков, две боевые бронемашины, два автомобиля и 155-мм САУ Paladin производства США.. Кроме того, российские силы отбили контратаку украинских штурмовиков у Первомайского в ДНР.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар в ДНР. Суточные потери ВСУ составили до 105 боевиков, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» ударили по силам двух бригад ВСУ у населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области, ликвидировав до 35 боевиков, три автомобиля РСЗО «Град».

По данным ведомства, за сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, а также живую силу и военную технику ВСУ в 135 районах.

Силы ПВО России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе города Краматорск в ДНР, уничтожили 196 украинских БПЛА и перехватили 18 реактивных снарядов HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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