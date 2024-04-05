Украинские военные начали готовить Харьков к боевым действиям

Украинские силы готовятся к боевым действиям в Харькове, а мирные жители начали в панике покидать город. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают. Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям», – цитирует Гагина РИА «Новости».

По его мнению, значительная часть жителей Харьковской области «ожидает освобождения от нацистского режима Зеленского».

Гагин добавил, что в настоящее время ВСУ усиливают группировку в Харьковской области ближе к границе с Белгородской областью.

Советник главы ДНР также сообщил, что, по свидетельству местных жителей, в Харьков прибыли боевики «Азова» (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ). Гагин связывает появление «азовцев» в Харькове с проведением карательных акций и борьбой с пророссийски настроенными жителями. По его словам, боевики имеют большие полномочия, практически «лицензию на убийство», что позволяет им абсолютно любые безнаказанные действия.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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