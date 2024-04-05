Россия ответила на атаки Украины по объектам ТЭК 39 групповыми ударами

Вооруженные силы России за неделю нанесли 39 групповых ударов по военным и энергетическим объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Целями ударов стали объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Как отметили в Минобороны, удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.

«Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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