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Суббота, 6 апреля 2024, 01:51 мск

Новости Конфликт на Украине

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Киевский режим планирует штрафовать украинцев за неявку в военкомат на сотни тысяч гривен

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Правительство Украины совместно с министерством обороны подготовило законопроект, согласно которому за уклонение от мобилизации украинцев будут штрафовать до 204 тысяч гривен (5 230,85 долларов по курсу), а за отказ от медосмотра сажать в тюрьму на пять лет, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о лишении свободы до 5 лет за отказ от медосмотра и штрафы до 204 тысяч грн. за неявку в ТЦК (военкомат). За нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5-17 тысяч гривен, а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34-85 тысяч гривен. Кроме того, в новом законе киевским режимом будет разрешено задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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