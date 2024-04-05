Правительство Украины совместно с министерством обороны подготовило законопроект, согласно которому за уклонение от мобилизации украинцев будут штрафовать до 204 тысяч гривен (5 230,85 долларов по курсу), а за отказ от медосмотра сажать в тюрьму на пять лет, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о лишении свободы до 5 лет за отказ от медосмотра и штрафы до 204 тысяч грн. за неявку в ТЦК (военкомат). За нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5-17 тысяч гривен, а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34-85 тысяч гривен. Кроме того, в новом законе киевским режимом будет разрешено задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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