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Суббота, 6 апреля 2024, 13:50 мск

Новости Конфликт на Украине

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Россия нанесла групповой удар по объектам ВПК на Украине

Архив, фото: Минобороны РФ

Российские войска высокоточным оружием большой дальности ударили по объектам ВПК на Украине в ночь на 6 апреля. Все выбранные в качестве целей цеха и пункты размещения иностранных наемников поражены.

«Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Цели удара достигнуты», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, выбранные в качестве целей предприятия занимались сборкой и ремонтом дронов, бронетанковой и автомобильной техники.

В марте ВС РФ нанесли 190 групповых и два массированных удара по объектам на Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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