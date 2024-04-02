ВС РФ в марте нанесли 190 групповых ударов по объектам Украины

Вооруженные силы России за март нанесли 190 групповых и два массированных удара по объектам на Украине, сообщили глава Минообороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. «Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», – сказал министр.

По словам Шойгу, это асимметричная реакция на попытки Киева перенести боевые действия на территорию России, на акты терроризма и обстрелы мирного населения со стороны Украины.

«Несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии», – заявил Шойгу.

Последний раз о групповом ударе по украинским объектам Минобороны РФ сообщало 31 марта. Тогда целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, отчиталось российское военное ведомство.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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