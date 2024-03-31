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Воскресенье, 31 марта 2024, 14:34 мск

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ВС РФ нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины

Архив. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ подтвердило нанесение удара по энергетическим объектам Украины. Как говорится в сообщении ведомства, воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.

В минобороны уточнили, что целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

«Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», – подчеркнули в минобороны РФ.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Львовской областях. В «Укрэнерго» предупредили о перебоях в энергоснабжении ряда регионов и призвали население к экономии электричества.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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