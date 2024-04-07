ВС РФ уничтожили две установки ЗРК С-300 и две РСЗО в зоне СВО

Подразделения ВС РФ уничтожили две установки ЗРК С-300, одну установку РСЗО «Град» и одну РСЗО «Ураган». За сутки российские бойцы успешно отразили 23 атаки противника и ликвидировали до 935 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка успешно отбила две контратаки штурмовых групп ВСУ около Терн в ДНР и разбила противника около Синьковки и Загоруйковки Харьковской области. Уничтожены до 30 военных, танк, две боевые бронемашины, 220-мм установка РСЗО «Ураган», 122-мм установка РСЗО «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Донецком направлении «Южная» группировка отразила девять контратак противника и заняла более выгодные рубежи. Под Берестовым, Богдановкой, Новомихайловкой, Красным, Клещеевкой, Андреевкой в ДНР киевский режим лишился до 370-ти военнослужащих, танк, склад с боеприпасами ВСУ и три станции РЭБ «Нота».

На Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районе Первомайского, Красногоровки, Бердычей, Тоненького, Водяного, Новокалиново и Новобахмутовки в ДНР. Потери ВСУ составили до 375 человек, две БМП, три ББМ.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение и отразила контратаку противника под Никольским, Старомайорским, Урожайным в ДНР. Потери ВСУ составили до 135 боевиков, танк, склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» ликвидировала более 25 украинских военных около Работино, Мирного Запорожской области, Новотягинки и Ивановки Херсонской области.

За сутки авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбила склад с присланными странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки ЗРК С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средства ПВО в течение суток сбили 293 украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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