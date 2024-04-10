Группировка «Днепр» уничтожила четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила четыре микроавтобуса с украинским пополнением и смогла уйти от ответных выстрелов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Российские разведчики заметили движение в окопах на правом берегу и поняли, что украинские силы готовятся к ротации. Как только автомобили с боевиками появились в зоне видимости, бойцы ВС РФ провели «меткие пуски ракет».

«Расчёт ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВФУ на правом берегу Днепра. Противник понёс тяжёлые потери в живой силе, а наши противотанкисты оперативно сменили позицию, избежав возможного ответного огня», – написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор опубликовал видео с места удара, сделанное с беспилотника. В кадре видны разбитые ударами автомобили, тела погибших. Один микроавтобус продолжал гореть.

Высокопоставленные украинские военные признали, что Россия может прорвать линию фронта на нескольких участках. Запад ничем не может помочь Украине, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать нехватку людей в ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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