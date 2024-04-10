Армия России разбила два цеха сборки БПЛА и базу хранения ВСУ с 32 гаубицами

Российские войска уничтожили два цеха сборки украинских беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров и базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ – там находились 32 гаубицы Д-20. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Также в течение минувших суток была поражена живая сила и военная техника противника в 128 районах.

Силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

ВС РФ за сутки отбили 18 контратак противника, улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на четырех направлениях спецоперации. Украинские войска потеряли в совокупности до 955 военнослужащих.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР. Противник лишился до 20 боевиков, танка, трех боевых бронемашин и четырех автомобилей.

На Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка в ДНР. Также отражены четыре контратаки противника у Выемки, Победы и Красногоровки. ВСУ потеряли до 360 боевиков, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи в ДНР. Противник лишился до 395 военнослужащих, трех боевых бронемашин, шести автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения «Восточной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и поразили силы двух бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР. Кроме того, отрабиты две контратаки противника у Никольского (ДНР). В ходе боев уничтожены до 115 украинских военных, три пикапа, САУ «Гвоздика» и противотанковая пушка «Рапира».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери противника составили до 65 боевиков, три автомобиля, гаубица М777 производства США, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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