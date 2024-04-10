Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации в ВСУ осужденных за нетяжкие преступления. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко*.

По его словам, за принятие законопроекта проголосовал 281 депутат. «Определенным категориям заключенных разрешат служить в ВСУ», – написал Гончаренко* в своем телеграм-канале.

Он отметил, что законопроектом не предусматривается мобилизация осужденных за умышленное убийство, сексуальное насилие, преступления против основ национальной безопасности и ряд других тяжких статей.

Ранее глава украинского Минюста заявлял, что при мобилизации заключенных «никто их спрашивать не собирается», поскольку «это не право, а обязанность». В то же время он признал, что не многие командиры украинской армии желают видеть в своих подразделениях осужденных.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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