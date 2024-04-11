В ФСБ раскрыли участие британского спецназа в атаках ВСУ на Черноморский флот РФ

Британские военные курировали большую часть атак украинских боевиков на Крым и Черноморский флот РФ, сообщили в ФСБ. Британцы не только обучали диверсантов, но и давали им образцы новейшего оружия и взрывчатки, снабжали разведданными.

По данным ведомства, Лондон использовал операции украинских диверсантов для тестирования экспериментальных образцов вооружений и апробирования тактики их применения. Отправленных на диверсии украинцев использовали как расходный материал.

«Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений в подавляющем большинстве террористических и диверсионных акций против кораблей ЧМФ и Крымского полуострова. Британские спецслужбы не утруждают себя планированием глубоко продуманных акций и детально проработанных операций, тем более не заботятся о сохранности личного состава ВСУ», – приводит слова сотрудника ФСБ ТАСС.

Ведомство нашло новые подтверждения в попытке высадить украинский десант на Тендровской косе. По данным ФСБ, акция «носила в значительной степени пропагандистский характер» и не оправдала затраченных на нее средств. В случае удачи атака диверсантов не повлияла бы на ситуацию на линии боевого соприкосновения, считают в ведомстве.

Ранее днем военные и сотрудниками ФСБ помешали группе украинского спецназа высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. боевики пытались добраться до буровой вышки МСП-17 на месторождении «Штормовое». Силовики нашли доказательства, что операцию спланировали британские спецслужбы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube