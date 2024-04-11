Украинцев попросили уменьшить потребление электричества

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» вечером в четверг, 11 апреля, обратилась к украинцам с просьбой снизить энергопотребление в вечерние часы в связи с существенными повреждениями, нанесенными энергосистеме массированными атаками России, – сообщают украинские СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте НЭК, в частности, говорится: «Особенно большая потребность в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00. Пожалуйста, не включайте в этот период мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно».

«Вследствие трех массированных атак на украинскую генерацию в этом году особенно пострадали тепловые и гидроэлектростанции. Их главная роль в энергосистеме – возможность быстро увеличивать производство электроэнергии утром и вечером, когда потребление стремительно растет. Сегодня некоторые из них не могут это делать из-за разрушений», – уточнили в «Укрэнерго».

В Киеве сообщают, что утром 11 апреля в результате массированной комбинированной атаки российскими вооруженными силами были повреждены подстанции НЭК «Укрэнерго» и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях, а также полностью разрушена Трипольская ТЭС.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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