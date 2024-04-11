Киев признал превосходство России на поле боя

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Юрий Содоль во время выступления в Верховной раде в поддержку нового закона о мобилизации в четверг, 11 апреля, заявил, что превосходстве России в численности войск в зоне боевых действий примерно в 7-10 раз, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Содоль сказал: «Противник превосходит нас в 7-10 раз. У нас нехватка личного состава. Это приводит к тому, что одна наша бригада может оборонять лишь около пяти километров фронта, в то время как требуется закрывать около 15 километров. Мы держим оборону из последних сил».

«Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно таких механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, в некоторых отделениях по три-четыре человека», – добавил украинский генерал.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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