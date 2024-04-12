Минобороны РФ заявило о 48 ударах по объектам ТЭК и ВПК Украины за неделю

Российские войска с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам на Украине в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. Об этом сообщило Минобороны России.
Целями ответных ударов были топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. Также поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников.
Атаки на украинские объекты осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотников.
«Все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны РФ.
Москва, Наталья Петрова
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